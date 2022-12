NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anfangseuphorie am US-Aktienmarkt über erfreuliche Verbraucherpreise hat am Dienstag zunehmend Ernüchterung Platz gemacht. Der Leitindex Dow Jones Industrial rutschte kurzzeitig sogar ins Minus, nachdem er direkt zur Handelseröffnung mit 34 712 Punkten den höchsten Stand seit fast acht Monaten erreicht hatte. Zum Handelsende stand ein bescheidenes Plus von 0,30 Prozent auf 34 108,64 Punkte zu Buche.

Die weitere und überraschend deutliche Inflationsabschwächung wird an der allgemein erwarteten Leitzinsanhebung der US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch allerdings kaum etwas ändern. Ein Ende des Zinszyklus sei noch nicht in Sicht, warnten die Experten der Landesbank Helaba vor zu hohen Erwartungen. Die Volkswirte der Commerzbank halten eine Anhebung um einen halben Prozentpunkt für "nahezu sicher" nach zuletzt vier Erhöhungen um jeweils 0,75 Punkte.

Für Dirk Chlench, Volkswirt bei der Landesbank Baden-Württemberg, ist nach den Inflationsdaten indes eine Anhebung um nur 0,25 Punkte "nun nicht mehr völlig ausgeschlossen." Und Ökonom Thomas Gitzel von der VP Bank rechnet damit, "dass die US-Inflationsraten in den kommenden Monaten weiter merklich nachgeben werden" und so "Druck von der Fed nehmen, weiter deutlich an der Zinsschraube zu drehen".

Vor allem beim Dow ist offenbar auch charttechnisch die Luft etwas raus. Dank der Erholungsrally zwischen Mitte Oktober und Ende November hatte sich das Börsenbarometer oberhalb wichtiger Trendlinien festgesetzt und sein Jahresminus bis auf unter fünf Prozent eingedämmt. Der Ausbruchsversuch aus der anschließenden Konsolidierungsphase scheint zunächst allerdings gescheitert, wie der Rückfall auf die 21-Tage-Durchschnittslinie als Gradmesser für die kurzfristige Entwicklung andeutet. Auch der S&P 500 und der Nasdaq 100, deren aktuelle Jahresbilanzen mit einem Minus von 16 beziehungsweise 27 Prozent deutlich trüber aussehen, stehen nur noch knapp oberhalb der 21-Tage-Linie.