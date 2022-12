Niedersachsens Agrarministerin appelliert an Verbraucher Nicht bei Lebensmitteln sparen

Osnabrück (ots) - Niedersachsens Agrarministerin appelliert an Verbraucher:

Nicht bei Lebensmitteln sparen



Staudte sieht Ausbau-Ziele für Bio-Landwirtschaft wegen Krise und Inflation in

Gefahr



Osnabrück. Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte hat

Verbraucher dazu aufgerufen, in der aktuellen Krise nicht beim

Nahrungsmittel-Einkauf im Supermarkt zu geizen. Im Interview mit der "Neuen

Osnabrücker Zeitung" sagte die Grünen-Politikerin: "Ich appelliere an

diejenigen, die keine finanziellen Probleme haben, nicht ausgerechnet bei

Lebensmitteln zu sparen. Das führt zu Verwerfungen in der kompletten

Ernährungsbranche." Wer jetzt Bio-Produkte im Regal liegen lasse, dürfe sich

nicht wundern, "wenn es in ein paar Monaten deutlich weniger Bio-Bauernhöfe und

damit Bio-Lebensmittel geben wird", so Staudte.