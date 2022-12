NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Debatte/flexibler Renteneintritt:

"Die FDP will nun gar ein längeres Arbeiten ermöglichen, indem sie es den Beschäftigten freistellt, über ihr Ruhestandsalter zu befinden. Natürlich zielt der Vorschlag vor allem darauf ab, möglichst viele zu einem deutlich späteren Ruhestandseintritt zu motivieren. Am Ende wäre dies ein softer Einstieg in die von Experten immer wieder mal ins Spiel gebrachte Rente mit 70. Davon will die Politik, egal ob es um die Ampelkoalition oder die Unionsparteien geht, naturgemäß nichts wissen. Warum, das liegt auf der Hand: Aus Angst, bei der nächsten Wahl massiv abgestraft zu werden."