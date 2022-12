Wirtschaft Wirtschaftsweise bekräftigt Forderung nach Energie-Soli

München (dts Nachrichtenagentur) - Monika Schnitzer, Vorsitzende der "Wirtschaftsweisen", verlangt von den Reichen einen Solidarbeitrag in der Energiekrise. "Wenn ich am Wochenende durchs Zentrum von München laufe, habe ich nicht den Eindruck, dass die Reichen sich nichts mehr leisten können. Die könnten höhere Steuern schon eine Weile verdauen", sagte sie dem "Mannheimer Morgen" (Mittwochsausgabe).



Das Argument, dass Spitzenverdiener weniger arbeiten würden, wenn sie mehr Steuern zahlen müssten, wies die Ökonomin als wenig überzeugend zurück. "Glauben Sie, dass ich mich auf die faule Haut legen würde, wenn ich mehr Steuern zahlen müsste? Wir sind doch alle Workaholics", sagte Schnitzer, die im Oktober als erste Frau an die Spitze des Sachverständigenrats gewählt wurde.