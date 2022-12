FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen in den USA kaum verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0636 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0545 Dollar festgesetzt.

Der Euro konnte die starken Kursgewinne vom Vortag halten, als er nach der Veröffentlichung von US-Inflationsdaten mehr als einen Cent gestiegen war. Im November hatte sich die amerikanische Inflation stärker als erwartet abgeschwächt. Ökonomen sprechen von einer leichten Entspannung an der Preisfront und gehen davon aus, dass die US-Notenbank Fed weniger aggressiv gegen die hohe Inflation vorgehen wird. Dies hat den Dollar belastet und dem Euro im Gegenzug Auftrieb verliehen.

Am Markt wird fest damit gerechnet, dass die Fed am Abend den Leitzins nur noch um 0,50 Prozentpunkte anheben wird und nicht mehr wie zuletzt um 0,75 Prozentpunkte. Am Devisenmarkt dürften sich die Anleger bis zur Zinsentscheidung eher zurückhalten, für etwas Kursbewegung könnten am Nachmittag dennoch weitere Preisdaten aus den USA sorgen. Auf dem Programm stehen Kennzahlen zur Entwicklung der Einfuhrpreise./jkr/stk

Die Währung EUR/USD wird aktuell mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 1,064USD gehandelt.