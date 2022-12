ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Merck KGaA von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 184 auf 210 Euro angehoben. Mit einem MS-Mittel und einem Krebswirkstoff habe der Pharmabereich wieder eine interessante Anlagestory, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er nahm Schätzungen für Evobrutinib und Xevinapant in sein Bewertungsmodell auf. Dies könne die Anleger über die Unsicherheiten im Electronics-Geschäft hinweg trösten./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2022 / 19:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2022 / 19:53 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die Merck Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,29 % und einem Kurs von 188,7EUR gehandelt.



Rating: Buy

Analyst: UBS

Kursziel: 210 Euro