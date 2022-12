Cybeats kündigt Testauftrag eines S&P 500-Unternehmens für Interactive Home Entertainment an; dringt mit einem der weltgrößten Gaming-Unternehmen in neuen Gaming-Markt vor

Der Testauftrag bezieht sich auf SBOM Studio von Cybeats[i], eine Technologieplattform für SBOM Management und Software Supply Chain Intelligence für Unternehmen. SBOM Studio bietet Unternehmen, darunter auch große Videospielunternehmen, die Möglichkeit, SBOM und Software-Schwachstellen effizient zu verwalten und die Cybersicherheitsrisiken für ihre Software und wertvollen Vermögenswerte proaktiv zu begrenzen.

„Dies ist ein weiteres starkes Vertrauensvotum für den Wert unserer SBOM-Management-Lösung durch ein weiteres Fortune 500-Unternehmen“, sagt Yoav Raiter, CEO von Cybeats. „Mit dem Vordringen in die große, boomende Gaming-Industrie erschließt Cybeats einen wichtigen neuen vertikalen Markt, da unsere SBOM Studio-Lösung Gaming-Unternehmen dabei helfen kann, ihre wertvollen Plattformen und Nutzerdaten proaktiv vor dem wachsenden Risiko von Software-Lieferketten-Angriffen zu schützen.“

„SBOM Studio kann weltweit bei Organisationen aller Größen und Branchen breite Anwendung finden, da jedes Unternehmen in gewisser Weise ein Softwareunternehmen ist“, so Bob Lyle, CRO bei Cybeats. „Das rasante Wachstum der Gaming-Branche und die Verlagerung auf Online- und Cloud-basierte Plattformen in den letzten zehn Jahren machen sie aufgrund ihrer wertvollen Nutzerdaten zu attraktiven Zielen für Cyberbedrohungen. Dies wird sich noch intensivieren, wenn sie stärker in den Bereich der digitalen Vermögenswerte von Verbrauchern wie NFTs oder Krypto eindringen.“

In den letzten zehn Jahren hat sich die Gaming-Industrie zur größten Unterhaltungsindustrie der Welt entwickelt. Sie hat im Jahr 2022 einen Wert von 220 Milliarden US-Dollar und wird von 2022 bis 2030 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12,9 % wachsen.[ii] Laut einem neuen Bericht des Cybersicherheitsunternehmens Akamai haben die Cyberangriffe auf den Gaming-Sektor im letzten Jahr um 167 % zugenommen[iii]. Die wachsende Menge an Daten, die von Gaming-Unternehmen gesammelt werden, macht sie auch zu attraktiven Zielen für Cyberkriminelle, die finanzielle Gewinne anstreben oder einfach bösartige Angriffe auf Unternehmen oder Spieler durchführen wollen. Cyberkriminelle versuchen auch, virtuelle Güter zu stehlen, gefälschte Non-Fungible Token (NFTs) zu verkaufen und DDoS-Angriffe (Distributed Denial of Service) auf Gaming-Plattformen durchzuführen.[iv]