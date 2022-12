JPMORGAN stuft Glencore auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Glencore von 600 auf 650 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Anlagestrategen der Investmentbank gingen mit einem "Overweight" für den Metall- und Minensektor ins neue Jahr, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Sie sähen hier Hauptprofiteure der gelockerten Covid-Einschränkungen in China und eines schwächeren US-Dollar. O'Kane selbst erwartet vor allem eine zunehmende Nachfrage nach Metallen für die Energiewende. Seine Favoriten bleiben Glencore und Anglo American./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2022 / 17:56 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.12.2022 / 18:05 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

