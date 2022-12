NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat den Papieren von ArcelorMittal den Status "Negative Catalyst Watch" verliehen. Damit geht Analyst Dominic O'Kane pessimistisch in den Quartalsbericht des Stahlkonzerns. Die fundamentale Einstufung für ArcelorMittal beließ er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf 2023 für die Metall- und Minenbranche auf "Neutral", mit einem von 24,50 auf 23,00 Euro gesenkten Kursziel. Die Bewertung der Papiere hält O'Kane für unattraktiv. Insgesamt überwögen im Stahlbereich die Risiken angesichts der Wachstumsgefahren in USA und Europa./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2022 / 17:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.12.2022 / 18:05 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die ArcelorMittal Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,40 % und einem Kurs von 25,74EUR gehandelt.