EU will 20 Mrd Euro zusätzlich für Energiewende ausgeben

STRASSBURG (dpa-AFX) - Die EU will angesichts der Energiekrise 20 Milliarden Euro zusätzlich in die Energiewende stecken. In der Nacht auf Mittwoch einigten sich Unterhändler des EU-Parlaments und der Staaten auf Mittel, um schneller von russischen Brennstoffen unabhängig zu werden. Zusätzlich zu den neuen 20 Milliarden Euro an Zuschüssen sollen Kredite aus dem Corona-Aufbaufonds, die noch nicht verplant wurden, für die Investitionen genutzt werden.

