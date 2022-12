Ask 1,97

- Gesamtjahr 2022: Umsatz auf 16,55 Milliarden Euro fast vervierfacht (Vorjahr: 4,73 Milliarden Euro) und bereinigtes EBIT mit 409 Millionen Euro wie angekündigt signifikant positiv (Vorjahr: -2,08 Milliarden Euro) - Starker Sommer mit insgesamt 13,7 Millionen Gästen sorgt für positive Ergebnisbeiträge in allen Segmenten - Gästezahl im 4. Quartal erreicht mit 7,6 Millionen 93 Prozent des Niveaus vom 4. Quartal 2019 auf vergleichbarer Basis - 4. Geschäftsquartal: Umsatz mit 7,61 Milliarden Euro mehr als verdoppelt (Vorjahr: 3,37 Milliarden Euro) - bereinigtes EBIT 1,04 Milliarden Euro, ohne die Kosten der zusätzlichen Flugunterbrechungen erreicht bereinigtes EBIT 1,1 Milliarden Euro

- Solider operativer Cashflow im 4. Quartal unterstützt operativen Cashflow von 1,7 Milliarden Euro im Gesamtjahr 2022 - Nettoverschuldung sinkt zum Jahresende deutlich auf 3,4 Milliarden Euro - nach 5,0 Milliarden Euro im Vorjahr

- Hohe Liquidität: 3,7 Milliarden Euro für saisonal typischen schwächeren Winter - Holiday Experiences mit starker Entwicklung: bereinigtes EBIT 433 Millionen Euro (Vorjahr: 64 Millionen Euro), Hotels & Resorts mit fünftem positivem Quartal in Folge und wie im Vorquartal über Niveau von 2019, Kreuzfahrten und TUI Musement ebenfalls mit starken Ergebnisverbesserungen - Markets & Airlines (Veranstaltergeschäft): mit 612 Millionen Euro erstes positives Ergebnis seit Beginn der Pandemie, alle Regionen tragen dazu bei (Vorjahr: -138 Millionen Euro)

- Buchungen Winter 2022/23 stabil, anhaltender Trend zu kurzfristigen Buchungen - Vereinbarung mit dem WSF zur Rückzahlung der Stillen Einlage I und der Optionsanleihe wird unternehmerische Freiheit zurückbringen, Konzern plant auch deutliche Reduzierung der KfW Kreditlinien - Refinanzierung über Kapitalerhöhung, Hauptversammlung 2023 entscheidet über Kapitalherabsetzung - CEO Sebastian Ebel: "Der Sommer bei TUI war stark und wir haben wie angekündigt ein signifikant positives EBIT im Gesamtjahr erreicht. Der strategische Fokus bleibt klar: Wir wollen profitabel wachsen - mit neuen Produkten, zusätzlichen Kunden, mehr Marktanteilen. TUI steht für mehr als die klassische Ferienreise: Wenn es um Reisen, Erlebnisse, Freizeitangebote geht, soll TUI die erste Wahl für die Gäste sein. Daran arbeiten wir. In den Geschäftsfeldern wurden strategische Initiativen gestartet, die wir jetzt konsequent und beschleunigt umsetzen und damit unsere Marktpräsenz ausbauen. Gleichzeitig wollen wir die Verschuldung weiter senken und die Bilanz stärken. Die Vereinbarung mit dem WSF zeigt das Ziel und den Weg dahin."