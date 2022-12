CZUR wurde 2013 gegründet und entwickelt intelligente Hardware-Lösungen für Unternehmen und Privatkunden. Die intelligenten Bürogeräte beinhalten sowohl die neuesten Technologien als auch die menschliche Komponente, um die Effizienz am Arbeitsplatz grundlegend zu verbessern. Die Produktpalette umfasst Hardware, PC-Dienste, Cloud-Dienste, Webdienste, App-Entwicklung und Algorithmen.

Die Profi-Serie der Marke, die ET-Serie, ist mit einem robusten 32-Bit-MIPS-CPU ausgestattet, der zwei Seiten eines aufgeschlagenen Buches in 1,5 Sekunden scannt – zehnmal schneller als ein herkömmlicher Scanner. Mit der patentierten „Curve Flattening Technology" von CZUR wird die Kurvenverzerrung von Büchern automatisch abgeflacht und korrigiert. Zusammen mit dem leistungsstarken Sensor des Geräts, der eine Auflösung von bis zu 24 Megapixeln hat, sehen die digitalen Seiten dadurch so echt aus wie das Original.

Zhou Kang, CEO von CZUR, erklärte: „Seit fast zehn Jahren sind wir bestrebt, unseren geschätzten Kunden hochwertigste Produkte und ein ansprechendes Einkaufserlebnis zu bieten. So haben wir vor Kurzem unsere offizielle deutschsprachige Website eingeführt, um den Menschen in Deutschland ein besseres Einkaufserlebnis und einen klaren Überblick über unsere Produkte zu bieten. Jetzt freuen wir uns, unseren bisherigen und neuen Kunden auf der ganzen Welt einen Weihnachtsrabatt anbieten zu können, der ihnen beim Kauf ihres bevorzugten CZUR-Buchscanners ein fantastisches Festtagsangebot macht."

SHENZHEN, China, 14. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- CZUR TECH Co., Ltd („CZUR" oder „das Unternehmen"), ein führender Anbieter von intelligenten Hardware-Lösungen, der vor allem für seine Overhead-Buchscanner bekannt ist, hat auf seiner Website eine Weihnachtsaktion gestartet, bei der seine Fans ab sofort und bis zum 25. Dezember 2022 besondere Angebote erhalten.

CZUR kündigt Weihnachtsaktion für intelligente Overhead-Buch- und Dokumentenscanner an

