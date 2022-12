CBD ist eines von mehr als 100 bekannten Cannabinoiden aus der Hanfpflanze. Im Gegensatz zum Inhaltsstoff THC (Tetrahydrocannabinol), hat CBD keine psychoaktive Wirkung und macht nicht süchtig. Schon jetzt wird CBD u.a. erfolgreich bei der Behandlung epileptischer Krampfanfälle sowie bei der Schmerzlinderung eingesetzt. Sowohl in der Human- als auch in der Veterinärmedizin.

CBD wirkt bei Mensch und Tier

Laut einer aktuellen Studie kaufen etwa 24 % der US-Haustierhalter CBD-basierte Produkte entweder für sich selbst oder für ihre tierischen Mitbewohner. Zum einen wegen veränderter Arzneimittelpräferenzen der Haustier-Besitzer. Zum anderen, weil die Belastung durch chronische Krankheiten bei Tieren steigt, die teils auch eine Medikamentenresistenz aufweisen - auf CBD aber gut ansprechen.

Um die potenziell hohe Wirksamkeit von CBD noch zu optimieren, hat Innocan Pharma (WKN: A2PSPW, ISIN: CA45783P1027) zwei Patente eingereicht: eine Plattform für CBD-geladene Exosome (CLX) sowie die Weiterentwicklung der CBD-geladenen Liposom-Plattform (LPT), die in präklinischen Versuchen mit Hunden bereits vielversprechende Ergebnisse erzielte. Da CBD-beladene Liposome über die LPT-Plattform direkt injiziert statt oral konsumiert werden, erhöht sich die Effektivität und Bioverfügbarkeit des Wirkstoffes massiv.

Dies zeigen klinische Versuche mit Hunden, die unter Arthrose und refraktionärer (medikamentenresistenter) Epilepsie leiden: Das über die LPT-Plattform verabreichte CBD konnte im Blutplasma der Hunde über einen Zeitraum von mehr als vier Wochen nachgewiesen werden, in dem die Symptome deutlich abnahmen.

Wachstumsmarkt Tiermedizin

Da weltweit zudem immer mehr Haustiere gehalten werden, eröffnen sich für den CBD-Markt spannende Wachstumschancen. Schon während der coronabedingten Lockdowns stieg die Zahl der Haustiere rapide an. In Deutschland zogen im Jahr 2020 eine Million Haustiere in ein neues Heim - ein Trend, der auch 2021 anhielt. Mittlerweile lebt in fast jedem zweiten Haushalt ein Tier und die geschätzte Gesamtzahl deutscher Haustiere liegt bei etwa 35 Millionen. In den USA gibt es laut dem National Pet Owners Survey 2021-2022 sogar in 70 Prozent aller Haushalte einen tierischen Mitbewohner.