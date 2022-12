Offenkundig sind die gestrigen Daten zur Inflation geleaked worden - kurz vor Veröffentlichung der Zahlen starke Kauf-Volumina und ein massiver Anstieg der US-Futures. Nach dem heftigen Anstieg dann aber der Abverkauf - der Dow Jones fiel (auf Future-Basis) nach dem Anstieg zeitweise mehr als 1000 Punkte von seinem Hoch nach den Zahlen zur US-Inflation in den USA. Der Leitindex S&P 500 scheiterte einmal mehr an der seit Jahresbeginn intakten Abwärtstrendlinie - daher ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir einmal mehr nur eine Bärenmarkt-Rally gesehen haben, die nun wieder abverkauft wird (der größte Schmerz ist jetzt auf der Unterseite, vor den Zahlen lag er auf der Oberseite). Ein Ausblick auf die Fed und das, was Powell sagen wird..

Hinweise aus Video: