Scholz wirbt für Zusammenarbeit in 'multipolarer Welt'

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat für eine breit angelegte internationale Zusammenarbeit bei großen weltweiten Herausforderungen geworben. "Die Vorstellung einer bipolaren Ära, in der sich alles um die USA und China dreht, geht an der globalen Wirklichkeit vorbei", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch im Bundestag. "Die Welt des 21. Jahrhunderts wird eine multipolare Welt sein." Für Lösungen der großen globalen Themen wie Klimaschutz, Pandemien, Biodiversität oder Digitalisierung müsse man nicht nur die Lieferketten diversifizieren, sondern auch die Verbindungen in alle Teile der Welt.

Scholz erläuterte, es gehe um enge Partnerschaften mit aufstrebenden Nationen in Asien, Afrika, Lateinamerika und der Karibik. Dabei verbänden die Europäer vielfältige Werte und Interessen mit ihrem wichtigsten globalen Partner USA - was Differenzen in Einzelfragen nicht ausschließe. So seien die amerikanischen Investitionen in den Klimaschutz ein beeindruckender Beitrag zur Transformation. "Aber sie dürfen nicht den fairen Wettbewerb verhindern." Statt einer großen Auseinandersetzung gelte es jedoch, noch viel enger zusammenzuarbeiten und den gemeinsamen und fairen Handel mit den USA zu stärken.

Scholz sagte, Chinas Aufstieg zur Weltmacht sei eine Tatsache, mit der man zurechtkommen müsse. "Dabei wäre es falsch, "Zurechtkommen" mit "Abkoppeln" zu übersetzen." Als Wirtschafts- und Handelspartner bleibe China wichtig. Über viele globale Fragen sei aber mit China zu sprechen - auch da, wo man unterschiedlich auf Sachverhalte blicke./sam/hoe/sk/bw//DP/mis