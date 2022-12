Anlass der Studie: Researchstudie (Anno)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 7,12 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2023

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Matthias Greiffenberger, Julien Desrosiers



Hohes NAV-Upside Potenzial trotz Crypto-Winter. Investmentmöglichkeit in eine der führenden europäischen Krypto-Investmentgesellschaften.

Die Cryptology Asset Group ist eine der führenden europäischen Holdinggesellschaften für Bitcoin- und Blockchain-bezogene Geschäftsmodelle. Gemäß des letzten Aktionärsbriefs soll die Strategie angepasst werden und nicht wie geplant 100 Mio. EUR in Crypto-Fonds investiert werden. Stattdessen will sich das Unternehmen auf die eigenen Beteiligungen fokussieren.



Aktuell befinden wir uns weiterhin in einem "Krypto-Winter". Bitcoin (BTC), die Leitwährung für den breiteren Kryptomarkt, pendelt derzeit um die 17.000 USD und liegt damit 75 % unter seinem Höchststand vom November 2021. Nicht nur Bitcoin ist unter Abwärtsdruck geraten. Ethereum (ETH) und andere führende Altcoins wie Cardano (ADA) und Polygon (MATIC) haben im bisherigen Jahresverlauf mehr als 70 % verloren. Diese Entwicklung spiegelt sich auch im Portfolio der Cryptology Asset Group wider. Unseres Erachtens bildet der Aktienkurs diese Entwicklung aktuell aber zu pessimistisch ab. So lag auch die Marktkapitalisierung zuletzt (142,22 Mio. EUR zum 01.12.2022) deutlich unter dem bilanziellen Eigenkapital in Höhe 295,31 Mio. EUR, bei einer Eigenkapitalquote von 98,4%.



Das Unternehmen wird aktuell zu 2,49 EUR (01.12.2022 17:35 Xetra) je Aktie gehandelt und hat gemäß IFRS-Grundsätzen einen NAV von 4,79 EUR je Aktie (30.11.2022) veröffentlicht. Wir haben die einzelnen Beteiligungen des Portfolios geprüft und haben gemäß GBC-Bewertung einen NAV in Höhe von 7,12 EUR je Aktie ermittelt. Damit wird das Unternehmen aktuell deutlich unter NAV gehandelt und wir vergeben mit Blick auf das hohe Upside-Potenzial das Rating Kaufen.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/26169.pdf



Kontakt für Rückfragen

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,6a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm

Datum (Uhrzeit) der Fertigstellung: 13.12.2022 (14:45 Uhr) Datum (Uhrzeit) der ersten Veröffentlichung: 14.12.2022 (10:00 Uhr)

Die Cryptology Asset Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +4,07 % und einem Kurs von 2,30EUR gehandelt.