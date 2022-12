DAX - Vor Richtungsentscheid?

Im frühen Handel zeigt sich der DAX am heutigen Mittwoch im Bereich von 14.440 Punkten tiefer. Solange der DAX unter dem Fibonacci-Fächer bleibt, ist langfristig mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. Unter dem 10er-EMA im Tageschart ist im DAX mit kurzfristig fallenden Kursen zu rechnen.

Am heutigen Mittwoch steht vor allem der Leitzinsentscheid der US-Notenbank Fed im Fokus. Mit Spannung wird erwartet, ob die Fed den Leitzins erneut um 75 Basispunkte oder geringer, um 50 Basispunkte angeben wird. Am morgigen Donnerstag steht dann der Leitzinsentscheid der EZB an. Um 11:00 Uhr wird am heutigen Mittwoch noch die Industrieproduktion für Oktober der Eurozone publiziert. Ansonsten werden heute keine weiteren wichtigen Konjunkturdaten zur Veröffentlichung erwartet.