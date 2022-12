Verdienste bei Post- und Paketdienstleistern in den vergangenen zehn Jahren mit 6 % unterdurchschnittlich gestiegen

WIESBADEN (ots) -



- Bruttomonatsverdienste in der Gesamtwirtschaft legten im selben Zeitraum 24 %

zu

- 60 % der Erwerbstätigen bei Post-, Kurier- und Expressdiensten arbeiteten 2021

auch an Wochenenden

- Zahl der Erwerbstätigen bei Post- und Paketdiensten von 2010 bis 2020 mehr als

doppelt so stark gestiegen wie in der Wirtschaft insgesamt



In der Vorweihnachtszeit haben Postbotinnen und Paketzusteller besonders viel zu

tun. Auch der anhaltende Boom des Onlinehandels hat die Nachfrage und die

Umsätze in der Paketbranche deutlich steigen lassen. Die Verdienste haben sich

in den vergangenen zehn Jahren vergleichsweise wenig erhöht.

Vollzeitbeschäftigte bei Post-, Kurier- und Expressdiensten verdienten im Jahr

2021 mit durchschnittlich 3 022 Euro brutto im Monat (nicht preisbereinigt) 6,0

% mehr als zehn Jahre zuvor. 2011 waren es im Schnitt 2 851 Euro brutto im

Monat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Zum Vergleich: In der

Wirtschaft insgesamt legten die Verdienste im selben Zeitraum nicht

preisbereinigt um 23,8 % zu, die Verbraucherpreise stiegen um 14,6 %.