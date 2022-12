Rückblick auf ein erfolgreiches Zensus-Jahr 2022

WIESBADEN (ots) -



- Über 30 Millionen Meldungen gingen in diesem Zensus-Jahr 2022 ein

- Großteil der Befragten nutzten Online-Fragebogen

- Kampagne zum Zensus-Stichtag erreichte Millionen von Menschen



Dieses Jahr war ein ganz besonderes Jahr für die amtliche Statistik: Die

Statistischen Ämter des Bundes und der Länder haben erfolgreich den Zensus 2022

in Deutschland durchgeführt. Über viele Jahre hinweg wurde dieses Großprojekt -

bestehend aus einer Bevölkerungs- sowie Gebäude- und Wohnungszählung - in den

statistischen Ämtern und Kommunen geplant und bis ins kleinste Detail

vorbereitet. Schließlich geben viele Millionen Bürgerinnen und Bürger in

Deutschland Auskunft zu Wohnen, Bildung oder Erwerbstätigkeit. Die

Zensus-Ergebnisse liefern aktuelle Bevölkerungszahlen sowie Informationen zu

Haushalten, Familien und deren Wohnsituation. Sie bilden die verlässliche

Grundlage für wichtige politische Entscheidungen in Deutschland. Auch in der

Europäischen Union werden die Ergebnisse als Datenbasis und Planungsgrundlage

genutzt.