WIESBADEN (ots) -- 32 % weniger Angebote und 49 % weniger Teilnehmende als vor der Pandemie- Besucherzahlen bei Veranstaltungen und Projekten um 3,8 Millionen gefallen- 246 000 weniger Ehrenamtliche in der Jugendarbeit aktiv als vor der Krise (-44%)- Teilnehmerzahl bei internationaler Jugendarbeit um 74 % eingebrochenNicht nur im Schul- und Kita-Betrieb, auch bei den Freizeit- undErholungsmöglichkeiten hat die Corona-Pandemie im Alltag von jungen Menschentiefe Spuren hinterlassen. Im zweiten Corona-Jahr 2021 nahmen in Deutschlandrund 4,4 Millionen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene an öffentlichgeförderten Angeboten der Jugendarbeit teil. Nach Angaben des StatistischenBundesamtes (Destatis) waren das nur etwa halb so viele junge Menschen (-49 %)wie im letzten Vergleichsjahr vor der Pandemie 2019. Damals lag dieTeilnehmerzahl noch bei rund 8,6 Millionen jungen Menschen. Gleichzeitig sankdie Zahl der Angebote - wie etwa Ferienfreizeiten, Gruppenstunden oderSportveranstaltungen - um knapp ein Drittel (-32 %) auf 106 700. Damitverzeichnet die erst 2015 eingeführte, in zweijährlichen Abständen durchgeführteStatistik im zweiten Corona-Jahr 2021 einen historischen Tiefststand.Besucherzahlen fallen bei Veranstaltungen und Projekten um 3,8 MillionenVerglichen mit der Zeit vor Ausbruch der Pandemie sind die Teilnehmerzahlen aufsämtlichen Ebenen zurückgegangen. Regelrecht eingebrochen sind sie aber beiVeranstaltungen und Projekten, wie beispielsweise Ferienfreizeiten, Konzerten,Sportveranstaltungen oder Festen: Im Vergleich zu 2019 gingen hier dieBesucherzahlen von 6,8 Millionen auf 3,1 Millionen zurück und haben sich somitmehr als halbiert (-55 %). Allein an Kinder- und Jugendfreizeiten nahmen imCorona-Jahr 2021 knapp 600 000 weniger junge Menschen teil als vor der Pandemie,nämlich nur noch 880 000. Dabei sank nicht nur die Zahl der Veranstaltungen undProjekte (-40 %), sondern auch deren durchschnittliche Teilnehmergröße: Während2019 im Schnitt noch 65 junge Menschen an einer Veranstaltung oder einem Projektteilgenommen hatten, waren es im zweiten Corona-Jahr 2021 lediglich 49.246 000 weniger Ehrenamtliche in der Jugendarbeit aktiv als vor der Krise (-44%)Die vorübergehende Einstellung und Beschränkung vieler Angebote ist nicht nurfür die junge Generation ein Einschnitt, sondern betrifft auch dieEhrenamtlichen, die sich in der Jugendarbeit regelmäßig engagieren: VorAusbreitung des Virus im Jahr 2019 waren das 563 000 Menschen (inklusive