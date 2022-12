Seite 2 ► Seite 1 von 3

Rüsselsheim (ots) -- E wie Electric: Aus dem Mokka-e wird künftig der Mokka Electric- Stärker, effizienter, weiter: Elektromotor mit 115 kW/156 PS Leistung, neue 54kWh-Batterie ermöglicht 406 Kilometer lokal emissionsfreies Fahren nachWLTP[1]- Flott geladen: An 100 kW-Schnellladesäule in knapp 30 Minuten auf 80 Prozent- Elektro-Fahrspaß à la Opel: Mokka Electric mit drei Fahrmodi Eco, Normal undSportAus Opel Mokka-e (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/mokka-e) wird OpelMokka Electric . Denn das sowohl im Oktober als auch im November meistverkaufteElektroauto im B-SUV-Segment in Deutschland wird jetzt noch leistungsstärker,effizienter und attraktiver. Der vollelektrische "Gewinner des Goldenen Lenkrads2021" (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/press/siegertyp-neuer-opel-mokka-e-gewinnt-das-goldene-lenkrad-2021) [2] fährt künftig auf Wunsch auch miteiner größeren Batterie und mehr Power vor. Mit dem neuen 54 kWh-Akku könnenMokka Electric-Fahrer anstelle von bis zu 338 Kilometer dann bis zu 406Kilometer gemäß WLTP1 lokal emissionsfrei zurücklegen - eine Verbesserung um 20Prozent! Zugleich sinkt der Stromverbrauch auf 15,2 kWh pro 100 Kilometer(WLTP[3]). Mit dem Mokka Electric lässt sich so nicht nur höchst effizient aufTour gehen - mit einer Leistung von 115 kW/156 PS und 260 Newtonmeter direktanliegendem Drehmoment sorgt der Elektromotor für Fahrspaß pur."Aus 'e' wird 'Electric'. Mit dem neuen Namenszusatz unterstreichen wir, dassder Opel Mokka mehr elektrischen Fahrspaß denn je bietet. Er ist einElektromobil, das in seiner Fahrzeugklasse seinesgleichen sucht. Seit seinemStart begeistert unser außergewöhnliches Kompakt-SUV mit seinem mutigen undklaren Design, individuellem Charakter und ausgewiesener Alltagstauglichkeit.Und mit neuem Elektroantrieb und größerer Batterie machen wir den Mokka Electricjetzt noch stärker, effizienter und besser. Das verstehen wir bei Opel unterdurchdachter 'Greenovation'", sagt Opel CEO Florian Huettl.Elektro-SUV-Vorreiter als Mokka Electric jetzt noch besserDer Mokka (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/mokka) zeigt, was Opelunter innovativer, zukunftsweisender Mobilität versteht, die Emotionen weckt:Das stylishe SUV ist nicht nur der erste Opel, der das neue Markengesicht OpelVizor präsentierte, sondern auch das erste Modell der Marke mit demvolldigitalen Pure Panel Cockpit - und direkt seit Bestellstart sowohlbatterie-elektrisch als auch mit hocheffizienten Verbrennern erhältlich. Sokönnen die Kunden von Anfang an die für sie perfekte Antriebsalternative ordern.Und die Wahl fällt schon jetzt überwiegend elektrisch aus: Im November