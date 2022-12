Farrow ist Kanadas größter unabhängiger Zollagent mit über 100 Jahren Erfahrung im internationalen Handel. Farrow ist in der Lage, alle wesentlichen Lieferkettendienstleistungen zu erbringen, die SWMBRD benötigt, um im Frühjahr 2023 mit dem Einzelhandelsverkauf seines firmeneigenen Swimboards (SWMBRD) und der damit verbundenen Produkte zu beginnen, einschließlich internationalem Versand, Zollabwicklung, Lagerhaltung und nordamerikanischen Erfüllungsdienstleistungen (Kanada, USA und Mexiko).

Darüber hinaus freut sich SWMBRD Sports Inc. bekanntzugeben, dass das Unternehmen die Ernennung von Russell A. Farrow Limited ("Farrow") zu seinem North American Customs Broker ( www.farrow.com ) genehmigt hat.

Justin Schroenn, Präsident von SWMBRD, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, diesen entscheidenden Meilenstein in der Geschichte von SWMBRD erreicht zu haben – die Verwirklichung eines Traums, der vor fast einem Jahrzehnt geboren wurde. Die Gründer möchten allen Aktionären, die diesen großartigen Moment möglich gemacht haben, ihren tiefsten Dank aussprechen."

Am 13. Dezember 2022 informierte Tahe Outdoors das Unternehmen, dass die geplante SWMBRD-Produktionslinie in Betrieb genommen wurde. Die Produktionslinie produziert Boards mit dem fortschrittlichen ACE-TECH-Verfahren von Tahe und verwendet beide Sätze von speziell angefertigten SWMBRD-Formen (siehe Pressemitteilung vom 29. März 2022 https://swmbrd.com/press/news-releases/swmbrd-provides-update-on-manuf ... ).

VANCOUVER, BC, Kanada – 14. Dezember 2022 - SWMBRD Sports Inc. (CSE: SWIM; WKN: Nicht gelistet) ("SWMBRD" oder das "Unternehmen") freut sich, den Beginn der Massenproduktion seines patentrechtlich geschützten Swimboard (das SWMBRD) bei Tahe Outdoors, Frankreich, dem OEM-Herstellungspartner des Unternehmens, bekanntzugeben.

SWMBRD verkündet den Beginn der Massenproduktion des firmeneigenen Swimboards an, ernennt Russell A. Farrow Ltd. zum Zollmakler und engagiert MarketOne für Investor Relations

