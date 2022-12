Ein tolles Unternehmen, im Zeitraum zwischen 2001 und 2021 war der Aktienkurs um den Faktor 70 explodiert. Jetzt gibt es das Papier wieder wesentlich günstiger. Corona hatte die Notierung abstürzen lassen von der Rekordmarke 302 Euro auf aktuell 128 Euro. Soeben melden die Ostdeutschen ihre Zahlen für das am 30. September abgelaufene Geschäftsjahr. Während der Pandemie wurden viele planbare Operationen abgesagt, um Kapazitäten für Covid19-Erkrankungen zu haben. In der Bilanzperiode 2021/2022 schnitten die Jenaer besser ab als erwartet. Der Umsatz kletterte um 13,3% auf 1,9 Milliarden Euro, das Ebit stieg von 374 Millionen auf 397 Millionen. Das vierte Geschäftsquartal ist über das gesamte Produktportfolio sehr gut gelaufen. Das ist nicht selbstverständlich, schließlich hat die Nachfrage aus China stark gelitten wegen der restriktiven Null-Covid-Strategie verbunden mit lang andauernden, umfassenden und strikten Lockdowns. Durch die jetzt vorgenommenen Corona-Lockerungen im Reich der Mitte sollte das neue Geschäftsjahr besser laufen als gedacht. Der Vorstand hatte als Ziel eine operative Gewinnmarge von 19 bis 21% in Aussicht gestellt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr betrug die Ebit-Marge 20,9%. Das Unternehmen ist bekannt für seine knochenkonservativen Prognosen. Der Vorstand stellt ein Umsatzwachstum nur in Höhe des Marktwachstums in Aussicht. Dabei ist Carl Zeiss Jena in der abgelaufenen Bilanzperiode doppelt so schnell wie die Branche insgesamt gewachsen. Wir rechnen mit mehr, schließlich sind die Auftragsbücher prall gefüllt. Jahr für Jahr wird die Dividende erhöht. Für den abgelaufenen Turnus von 90 Cent auf 1,10 Euro. An der Börse wiegt das Unternehmen aktuell 11 Milliarden Euro. Das KGV rund 36. Fazit: Hochtechnologie Made in Germany. Wachstumsstark. Medizin ist ein Megatrend. Die Aktie ist wieder fair bewertet. Schwache Tage zum Einstieg nutzen.