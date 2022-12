APA ots news: FMA-Bericht zum 3. Quartal 2022 der österreichischen Versicherungswirtschaft:

Prämienvolumen +4,69%, Ertragskennzahlen aber massiv eingebrochen



Wien (APA-ots) - Die österreichischen Versicherungsunternehmen haben im 3. Quartal 2022, verglichen mit dem Vorjahreszeitraum, ein um +4,69% auf 4,80 Mrd. gestiegenes Prämienvolumen verbucht. Mit 2,93 Mrd. (+9,03%) kommt mehr als die Hälfte aus der Schaden- und Unfallversicherung. Die Krankenversicherung verbuchte mit einem Volumen von 646 Mio. um +3,32% mehr. In der Lebensversicherung hingegen sank das Prämienvolumen um -3.84% auf 1,22 Mrd. In den ersten drei Quartalen zusammen betrugen die Prämieneinnahmen insgesamt 16,18 Mrd., ein Plus von +5,93% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Diese setzten sich aus 10,14 Mrd. (+8,71%) der Schaden- und Unfallversicherung, 4,06 Mrd. (+1,53%) aus der Lebensversicherung und 1,97 Mrd. (+4,51%) aus der

Krankenversicherung zusammen. Die Summe aller Assets zu Marktwerten (ohne Kapitalanlagen der fonds- und indexgebundenen

Lebensversicherung) lag zum Ende des 3. Quartals bei 103,06 Mrd., um -2,76% unter dem Vorquartal. Dies geht aus dem heute von der Österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) veröffentlichten Bericht zum 3. Quartal 2022 der österreichischen

Versicherungswirtschaft hervor.