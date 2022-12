Laut Bloomberg Billionaires Index ist das Vermögen von Elon Musk seit Januar um mehr als 100 Milliarden auf 163,6 Milliarden US-Dollar zurückgegangen. Das ist weniger als das Nettovermögen von Bernard Arnault, der 170,8 Milliarden US-Dollar schwer sein soll. Arnaults Reichtum stammt zum größten Teil aus seinem 48-prozentigen Anteil am Luxusgütergiganten LVMH.

Das Vermögen von Elon Musk lag in der Vergangenheit zeitweise bei mehr als 340 Milliarden US-Dollar. Doch dieses Jahr lief es nicht gut für den Ausnahmeunternehmer: Die Tesla-Aktie verlor seit Jahresbeginn rund 50 Prozent. Und: Musk ist mit einem Anteil von rund 14 Prozent am eigenen Unternehmen der größte individuelle Tesla-Anteilseigener. Musks Reichtum ist daher unmittelbar an den Tesla-Aktienkurs geknüpft.