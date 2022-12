TripleLift ernennt Sonja Kristiansen zum Chief Business Officer

New York (ots/PRNewswire) - Kristiansen wird für die Leitung der strategischen

Initiativen von TripleLift zuständig sein, während das Unternehmen die Medien-

und Datenstrategie beschleunigt



Das Werbetechnologieunternehmen TripleLift, das die Platzierung von Anzeigen neu

erfindet, gab heute bekannt, dass es Sonja Kristiansen zum Chief Business

Officer ernannt hat, eine neue Rolle für das Unternehmen. Als Mitglied des

Führungsteams von TripleLift wird Kristiansen für die strategischen Initiativen

des Unternehmens, die Unternehmensentwicklung verantwortlich sein und eine

zentrale Rolle bei der Förderung globaler Partnerschaften für das Unternehmen

spielen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die Branche der digitalen Medien verändert sich weiterhin in rasantem Tempo,sodass Verlage und Werbetreibende kontinuierlich daran arbeiten, ihre Ziele zuerreichen. Die Rolle des Chief Business Officer wurde entwickelt, um diestrategischen Partnerschaften von TripleLift zu beschleunigen und die Fähigkeitdes Unternehmens zu verbessern, Publishern zu helfen, ihre Inhalte besser zumonetarisieren, und Werbetreibende darin zu unterstützen, ihre Zielgruppenwährend der Transformation der Branche effektiver zu erreichen."Sonja Kristiansen verfügt über eine seltene Kombination aus dynamischenFührungsfähigkeiten und einem ausgeprägten Verständnis für alle Bereiche desdigitalen Medienökosystems", erklärte Dave Clark, CEO von TripleLift. "Sie istein vertrauenswürdiger Partner für unsere Kunden, eine beliebte Führungskraft inunserem Unternehmen sowie eine erfahrene Führungspersönlichkeit in der Branche.Sie wird für den Ausbau und die Weiterentwicklung unserer Strategie vonzentraler Bedeutung sein.""Angesichts des derart großen Wandels, der in der Branche stattfindet, ergibtsich für TripleLift die Gelegenheit, diese Veränderungen zu nutzen und seinenAktionsplan als ein führender SSP-Partner zu beschleunigen", bemerkte SonjaKristiansen, Chief Business Officer bei TripleLift. "Ich freue mich, dieUmsetzung des strategischen Plans durch TripleLift voranzutreiben und mehr Wertfür unsere Kunden zu schaffen."Kristiansen verfügt über 15 Jahre Erfahrung in der Leitung von Strategien,Partnerschaften und Ertragsteams im Bereich der digitalen Medien. Sie kamerstmals im Jahr 2016 zu TripleLift und hatte eine Reihe strategischerFührungspositionen im Unternehmen inne, darunter zuletzt als Senior VicePresident, Global Platform Partnerships. In dieser Funktion leitete sie dieTeams, die für die Unterstützung von mehr als 80 Demand-Side-Plattformen (DSPs),Zielgruppennetzwerke und andere Plattformen, einschließlich Verifikation,