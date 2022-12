Wirtschaft Ifo erwartet mildere "Winterrezession"

München (dts Nachrichtenagentur) - Das Münchener Ifo-Institut geht davon aus, dass die erwartete "Winterrezession" milder ausfallen wird als bislang angenommen. Laut der neuen Konjunkturprognose des Instituts, die am Mittwoch veröffentlicht wurde, wird die Wirtschaftsleistung 2023 nur um 0,1 Prozent schrumpfen.



Im Herbst hatten die Forscher noch ein Minus von 0,3 Prozent erwartet. Auch für das ablaufende Jahr 2022 wurde die Prognose zum Anstieg der Wirtschaftsleistung angehoben: auf +1,8 Prozent von zuvor +1,6 Prozent. "Insbesondere das dritte Quartal 2022 war mit plus 0,4 Prozent viel besser als gedacht", sagte der Leiter der Ifo-Prognosen, Timo Wollmershäuser. "In den beiden Quartalen des Winterhalbjahres 2022/23 schrumpft das Bruttoinlandsprodukt zwar, aber danach geht es wieder aufwärts." Im Jahr 2024 wachse die Wirtschaft dann wieder mit 1,6 Prozent. Die Inflationsrate dürfte laut Ifo von 7,8 Prozent in diesem Jahr auf 6,4 Prozent im kommenden Jahr sinken.