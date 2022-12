Der Begriff der Inflation benennt den Prozess, bei dem Geld an Kaufkraft verliert und sich dessen Wert verringert. Im November lag die Inflationsrate bei rund 10 Prozent. Sachwerte, wie Immobilien, sind nicht so stark von der hohen Inflation betroffen, da die Teuerungsrate durch steigende Mieteinnahmen oder eine allgemeine Wertsteigerung der Immobilie ausgeglichen werden kann. Da es nur eine begrenzte Anzahl an Immobilien wie Wohnungen gibt, sind diese preisunelastisch - das heißt, dass auch bei hohen Preisen die Nachfrage bestehen bleibt. Das ist während der Corona-Krise in den vergangenen Jahren deutlich geworden. Die Nachfrage nach Immobilien war stabil und stieg sogar wie in den Vorjahren weiter an. Die sogenannte "Immobilienblase" platzte nicht.

Verbraucher, die sich angesichts der Wirtschaftskrise mit höheren Ausgaben für Lebensmittel- und Energiepreise und damit einhergehend auch mit höheren Miet- und Nebenkosten konfrontiert sehen, sorgen sich verständlicherweise um ihre finanzielle Zukunft. Selbst Ersparnisse drohen aufgrund der Inflation dahinzuschmelzen. Unter Umständen greift der ein oder andere sogar auf seine Rücklagen zurück, um aktuell steigende Mehrkosten finanziell zu stemmen. Vor diesem Hintergrund ist das Interesse nach einer krisenfesten Kapitalanlage für die Zukunft sehr groß. Eigentumswohnungen in einem modernen Wohnobjekt in attraktiver Lage können eine sinnvolle Geldanlage sein und für finanzielle Stabilität, beispielsweise im Alter, sorgen.