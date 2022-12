Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat stieg die Industrieproduktion im Oktober insgesamt um 3,4 Prozent. In dieser Betrachtung wurde die Analystenschätzung leicht übertroffen./jkr/mis

Am stärksten sank im Oktober die Energieproduktion mit einem Rückgang um 3,9 Prozent im Monatsvergleich. Die Fertigung von Gebrauchsgütern fiel um 1,9 Prozent, die von Vorleistungsgütern um 1,3 Prozent und von Investitionsgütern um 0,6 Prozent. Nur die Produktion von Verbrauchsgütern legte leicht zu, um 0,3 Prozent.

LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone ist die Industrieproduktion im Oktober stärker als erwartet geschrumpft. Im Monatsvergleich sei die Gesamtherstellung um 2,0 Prozent gesunken, teilte das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mit. Analysten hatten zwar einen Rückgang erwartet, aber nur um 1,5 Prozent. Zuvor war die Fertigung zwei Monate in Folge gestiegen.

