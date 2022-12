München (ots) - Nur selten sieht man Aiways U5 SUV und Aiways U6 SUV-Coupé von

unten. Mit ihrem 100.000km-Service-Intervall ist der Besuch auf der Hebebühne

eine Rarität. Dabei ist es fast schade, denn unter der Karosserie steckt

hochwertige Technik verborgen, die sich sehen lassen kann. Bei Fahrwerk und

Bremsanlage bieten beide Modelle leistungsfähige und hochentwickelten

Komponenten, die für Performance und Sicherheit gleichermaßen sorgen.



Der spannende Teil liegt oft im Verborgenen. So auch sprichwörtlich bei der

MAS-Plattform, die die Basis für das Aiways U5 SUV und das Aiways U6 SUV-Coupé

bildet. Neben der 63 kWh großen Traktions-Batterie in Sandwich-Bauweise sind es

vor allem die aufwändige Fahrwerkskinematik und die leistungsfähige Bremsanlage,

die beeindrucken und einen zweiten Blick wert sind.





"Aiways macht den Umstieg auf Elektromobilität erreichbar und leistbar, ohnedabei Kompromisse einzugehen", erklärt Dr. Alexander Klose, Executive VicePresident Overseas Operations bei Aiways, die Philosophie hinter der Technologieder MAS-Plattform. "Wir möchten den Kunden die beste Technologie bieten undhaben mit unserer More Adaptable Structure eine ideale Ausgangsbasis in SachenPreis und Leistung geschaffen."Bis zu 145 Kilowatt Rekuperations-Leistung unterstützen die BremsanlageEin Vorteil des elektrischen Antriebs ist die Möglichkeit der Rekuperation.Während bei konventionell angetriebenen Fahrzeugen die Bewegungsenergie durchdie Bremsanlage nur ungenutzt in Wärme umgewandelt werden kann, kannElektrofahrzeuge der Motor auch als Generator eingesetzt werden und somit dieEnergie der Bewegung zurückgewinnen und in die Batterie zurückspeisen. Im Falldes neuen Aiways U6 SUV-Coupé mit dem eigenentwickelten AI-PT-Antriebsstrangliegt die maximale Rekuperationsleistung bei 145 Kilowatt, das Aiways U5 SUVkommt auf bis zu 140 Kilowatt, die in der Bremsphase wieder in die Batteriegeladen werden können.Die Steuerung des Bremsvorgangs übernimmt dabei der Vakuum-unabhängige und reinelektromechanisch arbeitende Bosch iBooster-Bremskraftverstärker der zweitenGeneration. Mit höchster Systemdynamik für schnellen Bremsdruckaufbau sorgt ernicht nur für einen kürzeren Bremsweg bei Notbremsungen, sondern auch für einoptimales Pedalgefühl und verbesserte Dosierbarkeit des Bremsvorgangs.Regeneratives Bremsen mit bis zu 0,3g für alle AlltagssituationenZusammen mit dem Bosch ESP® 9.3 HEV sorgt der iBooster für eine besonderseffiziente Steuerung der Rekuperation. Die intelligente Applikation sorgt dafür,dass die Fahrzeuge der Aiways MAS-Plattform Verzögerungen bis 0,3g rein über