PartnerFonds AG i.L. - Erfolgreicher Teilverkauf der Blue-Cap Beteiligung

München (ots) - Die PartnerFonds AG i.L. ("PartnerFonds") hat im Rahmen ihrerbeschlossenen Liquidation mit Wirkung zum 13. Dezember einen Anteil von Stück660.000 Aktien der Blue Cap AG ("Blue Cap") an ein deutsches Family Officeverkauft. Das Aktienpaket wurde außerbörslich veräußert, dabei wurde derKaufpreis vom Net Asset Value (NAV) der Blue Cap abgeleitet. Er liegt über demdurchschnittlichen Börsenkurs der letzten drei Monate. PartnerFonds verfügtjetzt noch über einen Anteil in Höhe von 26,9% an Blue Cap.Dazu der Abwickler der PartnerFonds, Dr. Henning von Kottwitz: "Die Transaktionstellt einen wichtigen weiteren Meilenstein im Zuge der Liquidation derPartnerFonds dar. Sie zeigt, dass auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld BlueCap das Interesse von Investoren findet und somit eine erfolgreiche Verwertungdes Assets möglich ist. Es freut mich sehr, dass wir nach sorgfältiger Sucheeinen Investor für Blue Cap mit einer langfristigen Perspektive gefunden haben.Das Portfolio, das Management Team und die Strategie von Blue Cap haben denInvestor überzeugt. Durch die Transaktion wird die Beteiligung der PartnerFondsan Blue Cap kursschonend reduziert und die Aktionärsstruktur von Blue Capverbreitert. Ich bin überzeugt, dass sich diese Transaktion auch positiv auf dieweiteren Entwicklungsoptionen von Blue Cap auswirken wird und wir zu gegebenerZeit weitere geeignete Investoren für unsere verbliebenen Anteile gewinnenwerden. Blue Cap hat unverändert großes Potential!"