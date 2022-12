Köln/München (ots) - Nachhaltigkeit im Bau ist der neue Standard - getrieben

Grüner Bauen ist kein kurzfristiger Trend, sondern wird künftig in derBauwirtschaft wettbewerbsentscheidend sein. Das zeigt die aktuelleVerarbeiter-Studie* der globalen Strategieberatung Simon-Kucher & Partners. Sofinden 81 Prozent der befragten Verarbeiter (Gewerke wie Dachdecker, Maurer,Elektroinstallateure) Nachhaltigkeit wichtig/sehr wichtig. 52 Prozent kaufenbereits regelmäßig nachhaltige Produkte ein. Hauptgründe dafür sind:Kundenwünsche zu erfüllen (35 Prozent), regulatorische Anforderungennachzukommen (19 Prozent) sowie den Betrieb im Wettbewerb besser zupositionieren (18 Prozent)."Die Kunden fordern Nachhaltigkeit ein und sind auch zunehmend bereit, mehrdafür zu bezahlen. Darauf reagieren die Verarbeiter entsprechend", sagt JanHaemer, Partner in der Construction Practice bei Simon-Kucher & Partners."Unsere Studie zeigt: Trotz Inflation erwartet fast die Hälfte der Verarbeitereine stabile oder sogar steigende Nachfrage nach nachhaltigen Bauprodukten. Undgesetzliche Rahmenbedingungen wie die EU-Offenlegungsverordnung für denBausektor, die beispielsweise erfordert, dass dokumentiert werden muss, wienachhaltig oder energieeffizient ein Gebäude entwickelt wird oder welcheMaterialien verwendet werden, verstärken diesen Trend zusätzlich."Nachhaltigkeit als neuer Produktwert verändert auch die Einkaufsentscheidung beiBaustoffen und Produkten der Gebäudetechnologie. So gehören eine "langeLebensdauer" (39 Prozent) und die "gesundheitliche Unbedenklichkeit" (38Prozent) neben der Qualität der Produkte (46%) zu den Top 3-Werttreibern,gefolgt von dem Aspekt "Umweltfreundlichkeit" (31 Prozent).Verarbeiter sind überzeugt, dass "Grünes" Bauen zukunftsweisend wird undschätzen, dass in fünf Jahren rund zwei Drittel der Bauprodukte nachhaltig seinwerden. "Für Hersteller heißt das ganz klar, dass sie jetzt die richtigennachhaltigen Angebote entwickeln und erfolgreich vermarkten müssen, um nichthinter den Wettbewerb zurückzufallen", erklärt Sebastian Strasmann, Partner inder Construction Practice bei Simon-Kucher. "Sie müssen ein 'Grünes'Produktportfolio anbieten und Vertrauen in Umweltsiegel stärken, umKaufbarrieren abzubauen. Und nicht zuletzt kann die Bauwirtschaft, mit ihremEinfluss auf Rohstoff- und Energiekonsum im Gebäudelebenszyklus, damit auchihrer sozialen Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung gerecht werden."*Über die Studie : Die Verarbeiter Panel-Studie im Baugewerbe wurde im November2022 von Simon-Kucher & Partners unter über 200 Teilnehmern in DACH (DeutschlandN=146), Österreich N=35, Schweiz N=23) durchgeführt. Entscheider aus denunterschiedlichsten Gewerken im Bau wurden zu ihrer Einstellung bzgl.Nachhaltigkeit befragt.Die Studienergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.Simon-Kucher & Partners, Strategy & Marketing Consultants: Simon-Kucher ist eineglobale Unternehmensberatung mit über 2.000 Mitarbeitenden in 27 Ländernweltweit, die Umsatzsteigerungen und Wachstum für ihre Kunden erzielt, indem siederen Pricing-, Sales- und Marketingstrategien optimiert - langfristig undnachhaltig. Mit über 35 Jahren Erfahrung in Monetarisierung und Pricing beratenSimon-Kucher Expertenteams weltweit Unternehmen aller Art und aus denunterschiedlichsten Branchen.Für Rückfragen und detaillierte Informationen stehen wir Ihnen gerne zurVerfügung:Angela Ott (PR & Communications)Tel: +49 221 36794 386E-Mail: angela.ott@simon-kucher.comwww.simon-kucher.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/78805/5394136OTS: Simon-Kucher & Partners