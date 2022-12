AGF-Plattformstudie 2022-II Internetnutzung an Smart TVs wächst deutlich / Streaming steigt weiter an / Disney+ erstmals über 10 Prozent (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Connected TVs werden immer häufiger auch für Streaming

genutzt. Bereits 56,2 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren in

TV-Haushalten geben an, in den vergangenen vier Wochen mindestens einmal mit dem

Fernseher online gewesen zu sein. Das ist ein Ergebnis der aktuellen

Plattformstudie, die Kantar im Auftrag der AGF Videoforschung zwei Mal im Jahr

erhebt. Im Frühjahr waren es noch 52,0 Prozent, vor einem Jahr erst 48,9

Prozent. "Mit steigender Durchdringung der smarten Endgeräte in den Haushalten

werden auch die technologischen Möglichkeiten verstärkt genutzt, die

internetfähige Fernsehgeräte bieten. Der Big Screen hat an Relevanz nicht

verloren. Im Gegenteil", sagt Kerstin Niederauer-Kopf, Vorsitzende der

Geschäftsführung der AGF Videoforschung in Frankfurt.



Fast zwei Drittel der Personen nutzen mittlerweile drei oder mehr Geräte, um

online zu sein (63,7 Prozent). Zwei Geräte sind es bei 17,6 Prozent der

Personen, nur eines bei 7,9 Prozent der Befragten. An erster Stelle stehen

Smartphones, gefolgt von PCs und Laptops und Smart-TV-Geräten, die schon 2020

Tablets überholt haben.