BERNSTEIN RESEARCH stuft TUI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 2 Euro belassen. Die Kapitalerhöhung zur Rückführung der Staatshilfen sei das wesentliche Thema, schrieb Analyst Richard Clarke am Mittwoch in einer ersten Reaktion auf diese Nachricht und den separaten Geschäftsbericht des Reisekonzerns. "Klar positiv" wertet der Experte die Vereinbarung mit dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF). Der WSF verzichtet demnach bis Ende 2023 auf das Recht, die Stille Einlage in neue Tui-Aktien zu wandeln, und damit selbst Großaktionär des Konzerns zu werden./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2022 / 07:38 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.12.2022 / 07:38 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TUI Aktie wird aktuell mit einem Minus von -7,76 % und einem Kurs von 1,587EUR gehandelt.