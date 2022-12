Dortmund (ots) - Für die umfassende Modernisierung seiner Anwendungslandschaft

hat sich der Continentale Versicherungsverbund für Software von adesso insurance

solutions entschieden. Um schnellere Durchlaufzeiten und eine höhere

Dunkelverarbeitungsquote in der Komposit-Sparte zu erreichen, setzt der

Dortmunder Versicherer auf in|sure General Claims für das Schadenmanagement.

Ebenfalls im Bereich Komposit wird zur Bestandsführung zukünftig in|sure General

Policy eingesetzt.



Für beide Komponenten wurde eine langjährige Wartungsvereinbarung abgeschlossen.





Darüber hinaus sorgt in|sure Commission für ein zuverlässiges undzukunftsfähiges Provisionssystem im Verbund. In der Privaten Krankenversicherungwird das Bestandsführungssystem in|sure Health Policy unter anderem dabeihelfen, wichtige Prozesse zu optimieren und zu automatisieren. PKV-Versicherteder Continentale sollen damit von einem einheitlichen und zügigenLeistungsmanagement mit Hilfe von in|sure Health Claims profitieren.Auf dem Weg zur AnwendungslandschaftMit dem Erwerb weiterer Software aus der in|sure Ecosphere setzt dieContinentale den Weg der Modernisierung ihrer IT fort. Im Jahr 2026 soll dieAblösung der host-basierten Altsysteme durch Standardsoftware für Kernprozessein der Versicherung abgeschlossen sein. "Eine moderne und leistungsstarke IT istein Erfolgsfaktor für jedes Unternehmen", betont Dr. Thomas Niemöller, Vorstandfür Digitalisierung bei der Continentale. "Durch die digitale Optimierungunserer Prozesse sind wir langfristig zukunftssicher aufgestellt. Dafür habenwir mit adesso einen starken Partner an unserer Seite.""Wir sind stolz darauf, die Continentale auf diesem Weg begleiten zu dürfen",sagt Oliver von Ameln, Geschäftsführer bei adesso insurance solutions. "DieContinentale einwickelt sich zu einem Plattformkunden, dem wirspartenübergreifend beweisen, dass die in|sure-Systeme interoperabel in einemfür die Versicherung optimalen Gleichklang funktionieren und sich stetigweiterentwickeln."Über den Continentale Versicherungsverbund auf GegenseitigkeitDie Continentale ist kein Konzern im üblichen Sinne, denn sie versteht sich alsein "Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit". Dieses Grundverständnis bestimmtdas Handeln in allen Bereichen und in allen Unternehmen. Es fußt auf derRechtsform der Obergesellschaft: An der Spitze des Verbundes steht dieContinentale Krankenversicherung a.G. (gegründet 1926), ein Versicherungsvereinauf Gegenseitigkeit. Bei ihr wie im gesamten Verbund stehen die Bedürfnisse derKunden im Mittelpunkt. Als Versicherungsverein ist die Continentale geschütztgegen Übernahmen. Weitere Informationen unter: http://www.continentale.deÜber adesso insurance solutions GmbHDas Softwareunternehmen adesso insurance solutions, hundertprozentige Tochterder börsennotierten adesso SE, entwickelt und implementiert Standardsoftware fürden internationalen Versicherungsmarkt. Auf der in|sure-Plattform bündelt dasDortmunder Unternehmen releasefähige Standardsoftwareprodukte und bietet danebenSoftware- und Servicelösungen für die Übernahme fachlicher Geschäftsprozesse imKundenauftrag an. Die in|sure-Produkte decken alle Kernprozesse einerVersicherung ab. Sie sind als gesamte Anwendungslandschaft in|sure Ecosphereoder als einzelne, flexibel miteinander kombinierbare Komponenten einsetzbar.Die in|sure Ecosphere beinhaltet Systeme für alle Versicherungssparten. Dazuzählen Lösungen für das Bestandsmanagement sowie die Leistungs- bzw.Schadenbearbeitung, die Partnerverwaltung und für den Provisions- sowieIn-/Exkassoprozess. Abgerundet wird die in|sure Ecosphere von einerdurchgängigen Prozesssteuerung sowie einer zentralen Arbeitsoberfläche für dieSachbearbeitung. Darüber hinaus stellt adesso insurance solutions ein System fürdie softwaregestützte Datenmigration und eine selbstlernende KI für einemedienbruchfreie Dunkelverarbeitung zur Verfügung. Weitere Informationen unter:http://www.adesso-insure.de