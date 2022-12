Bain-Studie zu Lage und Perspektiven der Kreditwirtschaft - Deutschlands Banken befinden sich im Auge des Sturms

Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) -- Nach gut zehnjähriger Talfahrt können die Kreditinstitute ihreEigenkapitalrendite zum zweiten Mal in Folge auf nunmehr 3,2 Prozent steigern- Wirken Banken nicht entgegen, droht ihre Profitabilität aufgrund von Inflationund Rezession mittelfristig wieder deutlich zu fallen- Eine Rendite von 7 bis 9 Prozent ist in diesem turbulenten Umfeld 2026machbar, wenn Institute ihre Transformation forcieren und Geschäftsmodelleoptimieren- Acht Stellhebel - vom Ausbau des ESG-Geschäfts bis hin zur vermehrten Nutzungvon Web3-Technologien - stehen im FokusHinter Deutschlands Banken liegt ein stürmisches Jahrzehnt, geprägt von denFolgen der globalen Finanzkrise, den Euro-Turbulenzen, dauerhaft niedrigenZinsen und fortschreitender Digitalisierung. Trotz allerTransformationsanstrengungen sank die Eigenkapitalrendite unaufhörlich. Dagegenist sie 2021 zum zweiten Mal in Folge gestiegen - und das gleich um 2,1Prozentpunkte auf 3,2 Prozent. In der Studie "Deutschlands Banken 2022: Im Augedes Sturms" befasst sich die internationale Unternehmensberatung Bain & Companymit dem jüngsten Aufwärtstrend, analysiert mögliche Auswirkungen vonkonjunktureller Talfahrt, Inflation und Zinswende auf die Rendite bis 2026 undzeigt auf, wie Kreditinstitute in puncto Profitabilität dennoch weiter zulegenkönnen.Insbesondere zwei Faktoren haben den jüngsten Renditeanstieg begünstigt: eine imVergleich zum Rezessionsjahr 2020 deutlich niedrigere Kreditrisikovorsorge undeine Steigerung des branchenweiten Provisionsüberschusses um 17 Prozent auf 38,3Milliarden Euro. Dabei profitierten die Banken von einem lebhaftenWertpapiergeschäft, der vermehrten Vermarktung von Leistungen Dritter sowie derAbkehr von kostenlosen Bankservices im Retail-Geschäft. "Die deutschenKreditinstitute haben ihre traditionelle Abhängigkeit von zinstragendenGeschäftsfeldern verringert", erklärt Walter Sinn, Bain-Deutschlandchef undCo-Autor der Studie. "Das ist ein sichtbarer Erfolg ihrer Transformation."Zahl der Institute und Filialen geht weiter zurückFortschritte sind auch bei der Straffung des Filialnetzes und beim ThemaKonsolidierung erkennbar. Binnen eines Jahres sank die Zahl der Zweigstellen umfast 9 Prozent auf nunmehr 18.600, da viele Banken nach den pandemiebedingtenSchließungen einen Teil ihrer Filialen nicht wiedereröffneten. Die Zahl derKreditinstitute in Deutschland ging um gut 4 Prozent auf knapp 1.440 zurück.Insbesondere bei den Kreditgenossenschaften und Sparkassen ist es zu weiterenZusammenschlüssen gekommen.Allerdings könnte die Renditeerholung den Bain-Analysen zufolge von kurzer Dauer