ARTEIXO (dpa-AFX) - Eine weiterhin rege Nachfrage und Kostenkontrolle haben dem Moderiesen Inditex in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres kräftige Umsatz- und Gewinnzuwächse beschert. Dabei schnitt die Muttergesellschaft der Modekette Zara etwas besser ab als Analysten im Schnitt erwartet hatten. Allerdings schwächte sich das Wachstum im dritten Quartal ab. Die Aktie stieg in Madrid am späten Vormittag um rund 1,8 Prozent. Im laufenden Jahr kommt das Papier damit auf ein Minus von knapp zwölf Prozent.

Die Erlöse stiegen von Februar bis Ende Oktober im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 19 Prozent auf 23,1 Milliarden Euro, wie die Spanier am Mittwoch mitteilten. Neben hohem Kundenzulauf in den Geschäften hätten sich auch die Online-Erlöse "zufriedenstellend entwickelt und den Rekordwert der ersten neun Monate 2021/22 übertroffen." Gleichzeitig habe der Anstieg der operativen Kosten etwas unter dem Umsatzwachstum gelegen. Auch daher legte der operative Gewinn (Ebitda) um ein Fünftel auf 6,5 Milliarden Euro zu.