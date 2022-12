Verzögerte Jahresabschlussprüfung - Rating temporär ausgesetzt

MOBOTIX hatte die Veröffentlichung des Geschäftsberichtes für das Geschäftsjahr 21/22 ursprünglich für den 24.11. avisiert. Auf Nachfrage wurde nun vom Unternehmen mitgeteilt, dass sich die Fertigstellung des Berichtes voraussichtlich bis zum Jahresende verzögern wird.

Abschlussprüfer verlangt zusätzliche Bankzusagen: Laut Aussage des Vorstands konnte die bilanzfeststellende Aufsichtsratssitzung nicht wie geplant am 24. November stattfinden. Ursächlich hierfür sei das fehlende Testat des Abschlussprüfers (EY). Für die Erteilung eines uneingeschränkten Testats wären laut Unternehmen Zusagen vonseiten der finanzierenden Banken zur Verlängerung kurzfristiger Verbindlichkeiten mit maximal einjähriger Laufzeit (Valuta 30.09.: 31,8 Mio. Euro) bis zum 31.12.2023 nötig gewesen. Bisher wurden Prolongationen kurzfristiger Bankverbindlichkeiten stets quartalsweise ausgesprochen. Das Management befindet sich daher seit Anfang November im intensiven Austausch mit den Banken und EY, um die Feststellung des Jahresabschlusses zu erwirken. Der Vorstand hält den erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen bis zum Jahresende für wahrscheinlich.

Going-Concern von MOBOTIX in Überprüfung: Für uns deuten die außerordentlichen Anforderungen EYs darauf hin, dass zum aktuellen Zeitpunkt die Fortführung der Geschäftstätigkeit (Going-Concern) von MOBOTIX nicht uneingeschränkt bestätigt werden kann. Dies dürfte durch die stetig verschlechterte operative Lage des Konzerns im Jahresverlauf und dem gleichzeitig geringen Finanzierungsspielraum von in Summe lediglich 6,4 Mio. Euro (Liquide Mittel sowie bereitgestellte Kreditlinien; Stand: 30.09.) bei gleichzeitig hohen kurzfristigen Bankverbindlichkeiten von 31,8 Mio. Euro bedingt sein. Zusätzlich werden sich u.E. anhaltende Lieferkettenverwerfungen bzw. eine weiter voranschreitende Konjunkturabkühlung spürbar nachteilig auswirken.



