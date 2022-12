Auch wenn vom gestrigen Höhenflug des Deutschen Aktienindex in Richtung 14.700 Punkte nicht mehr viel übrig ist, zumindest die Volatilität ist wieder zurück im Markt. Wenn die Nachrichten kommen, wird gehandelt. Mit der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed heute Abend stehen aber neue Nachrichten an, also wird heute Morgen erst einmal abgewartet.

Das Pflichtprogramm der Fed um 20 Uhr ist eine Tempoverlangsamung auf 50 Basispunkte für die heutige Zinserhöhung. Der Boden dafür ist mit den gestrigen Inflationsdaten bereitet. Die Verbraucherpreise in den USA waren im November den fünften Monat in Folge rückläufig, nachdem sie im Sommer noch mit über neun Prozent gestiegen und damit hoffentlich den Hochpunkt markiert haben. Umso mehr kommt es heute Abend auf die Kür der Notenbank an, und da wollen die Anleger ein Ende des Zinserhöhungszyklus in Aussicht gestellt bekommen, möglichst im Frühjahr 2023.

Das von der Pandemie stark geschwächte Reiseunternehmen TUI kommt wieder in die Spur. Der Verlust von zwei Milliarden Euro 2021 dürfte im laufenden Jahr auf nur noch knapp 400 Millionen Euro verringert werden. Der Konzern ist zwar noch nicht in den schwarzen Zahlen, fühlt sich aber dennoch stabil genug, um die Unterstützungsleistungen des Staates von 420 Millionen Euro zurückzuzahlen.

Finanziert werden soll dies durch zwei Kapitalmaßnahmen. Zum einen will TUI die Aktien im Verhältnis 1:10 zusammenstreichen. Anschließend soll eine Kapitalerhöhung zum höheren Kurs vollzogen werden. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht durchaus sinnvoll, da damit die Zinskosten für das Unternehmen minimiert werden, weil Fremdkapital in Eigenkapital umgewandelt wird. Ob allerdings die Kapitalerhöhung am Markt auf große Nachfrage trifft, ist die andere Frage. Ein Unternehmen, das noch in der Verlustzone operiert und keine Verzinsung in Form von Dividenden offeriert, dürfte wohl nur für risikofreudigere Investoren in Frage kommen.TUI will Staatshilfen zurückzahlen