ISM-Professor Der Weihnachtsbraten aus dem Drucker ist keine Science Fiction mehr / Wie die Digitalisierung die Wertschöpfungskette "Fleisch" verändert (FOTO)

Dortmund (ots) - Ob Bratwurst oder Weihnachtsbraten - für eine Mehrzahl der

Deutschen kommt an den Feiertagen Fleisch auf den Tisch. Dabei wird die digitale

Transformation die Fleischproduktion und unsere Vorstellung von "Fleisch" stark

verändern, sagt Professor Dr.-Ing. Matthias Lütke Entrup. Der Experte für

Operations Management in der Konsumgüterindustrie ist Hochschullehrer an der

International School of Management (ISM) und beschäftigt sich seit Jahren mit

den Herausforderungen der Milch- und Fleischindustrie entlang der gesamten

Wertschöpfungskette.



Die Fleischindustrie steht vor großen Herausforderungen. Zwar möchte die

Mehrheit der Deutschen nicht auf Steak und Wurst verzichten, zugleich steigen

aber auch die Ansprüche an die Branche mit Blick auf das Tierwohl und

Nachhaltigkeitsfragen. "Gerade in Deutschland sind die Konsumentinnen und

Konsumenten beim Fleisch sehr preissensibel. Gleichzeitig werden die Forderungen

nach nachhaltiger Produktion immer lauter." Aus Sicht von ISM Professor Dr.-Ing.

Matthias Lütke Entrup bedeutet die zunehmende Digitalisierung entlang der

gesamten Wertschöpfungskette eine Riesenchance für die Branche, welche unsere

Vorstellung von "Fleisch" für immer verändern könnte: