CES 2023 Mit technischen Lösungen von Bosch in eine intelligentere, sicherere Zukunft / Bosch-Stand befindet sich in der Central Hall (FOTO)

Stuttgart/Las Vegas, USA (ots) -



- CES 2023 Innovation Awards ® : Bosch-Lösungen vierfach ausgezeichnet

- Sicher und entspannt: Mit Vollgas in die Zukunft der Mobilität

- Intelligente Sensoren und Lösungen für mehr Komfort im Alltag



Bosch präsentiert vom 5. bis 8. Januar 2023 auf der CES® 2023 in Las Vegas in

der Central Hall, Stand-Nr. #16115 intelligente Produkte und Services für die

Mobilität und das Zuhause der Zukunft. Mit vernetzten Lösungen sorgt das

Technologie- und Dienstleistungsunternehmen für mehr Sicherheit, Effizienz und

Komfort.