Gwenaelle Kerforn übernimmt die Leitung des Personalmanagements bei AOP Health

Wien (ots) - Gwenaelle Kerforn leitet seit Oktober 2022 den Bereich Human

Resources der AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH, Mitglied der AOP Health Group

(AOP Health) und ist Teil des Executive Management Teams des Unternehmens. Sie

verantwortet unter anderem die strategische Ausrichtung des Personalmanagements

und die Entwicklung der Organisation.



Für Gwenaelle Kerforn, die aus der Organisationsentwicklung kommt, stehen die

Menschen im Mittelpunkt des Unternehmens.





Sie meint: " Mitarbeiter*innen, an der für sie richtigen Stelle eingesetzt,entfalten ihr Potenzial und tragen dadurch entscheidend zu einer sichgegenseitig stärkenden Kultur bei. Davon profitieren beide: das Unternehmen undseine Angestellten."In diesem Sinn ist es für die erfahrene Managerin wichtig, dass Führungskräftekontinuierlich dafür sorgen, dass alle Mitarbeiter*innen eine Stimme haben, mitder sie sich einbringen können. Dies hilft ihrer Erfahrung nach, aus Fehlern zulernen, fördert die Kreativität sowie die Identifikation mit dem Unternehmen undist so die beste Voraussetzung für die positive Entwicklung aller Beteiligten.Kerforn: "Erfolg ist im Team meist größer und nachhaltiger. Transparente undoffene Kommunikation ist einer der Eckpfeiler für eine gute Teamkultur. Dieseund andere Überzeugungen werde ich in das internationale Umfeld von AOP Healtheinbringen, sodass wir gemeinsam als Organisation und als Menschen wachsenkönnen. Dann steht der nachhaltige Unternehmenserfolg außer Frage."Die gebürtige Französin hält einen Master in Management von der ESCP BusinessSchool in Frankreich, England und Deutschland. Während ihrer Laufbahnspezialisierte sie sich auf Organisationsentwicklung und Performance Managementsowie auf Transformationsprozesse und Change-Management. Nach leitendenPositionen in international tätigen Pharmaunternehmen arbeitete sie zuletzt beider Hookipa Biotech GmbH, wo sie als Executive Director, People & Organizationwirkte.Georg Fischer, CEO des Unternehmens: "Wir bei AOP Health sind davon überzeugt,dass unsere Mitarbeiter*innen unsere wertvollste Ressource sind. AlsUnternehmen, das in vielen Ländern tätig ist, freuen wir uns umso mehr, dass wireine international erfahrene Führungskraft wie Gwenaelle Kerforn für diesewichtige Funktion gewinnen konnten."Über AOP HealthDie AOP Health Group umfasst mehrere Unternehmen, darunter die AOP OrphanPharmaceuticals GmbH mit Sitz in Wien, Österreich ("AOP Health"). Die AOP HealthGroup ist in Europa Vorreiter bei integrierten Therapien für seltene Krankheitenund in der Intensivbehandlung. Die Gruppe hat sich in den vergangenen 25 Jahrenzu einem etablierten Anbieter für integrierte Therapielösungen entwickelt undagiert vom Hauptsitz in Wien aus, über Tochtergesellschaften und repräsentativeBüros in ganz Europa und im Nahen Osten sowie über Partner weltweit. Möglichwurde diese Entwicklung auf der einen Seite durch kontinuierlich hoheInvestitionen im Bereich Forschung und Entwicklung und auf der anderen Seitedurch eine sehr konsistente und pragmatische Orientierung an den Bedürfnissenaller Beteiligten - insbesondere der Patient*innen und ihrer Familien sowie derbehandelnden Ärzt*innen und Pflegekräfte.