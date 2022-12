PwC-Studie Die Rolle des Chief Data Officers ist auf dem Vormarsch

Frankfurt am Main (ots) - Technologische Innovationen und die digitale

Transformation haben Daten in den letzten Jahren zur Grundlage neuer digitaler

Geschäftsmodelle und -prozesse gemacht. Die strategische Nutzung von Daten ist

dabei ein entscheidender Erfolgsfaktor, der auf Entscheiderebene vom Chief Data

Officer (CDO) verantwortet wird. Die Rolle des CDO etabliert sich langsam, aber

sicher in Unternehmen aller Branchen, wie die aktuelle "Chief Data

Officer"-Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC

Deutschland (PwC) und Strategy&, der globalen Strategieberatung von PwC, zeigt.

Immer mehr Unternehmen verfügen demnach über einen Chief Data Officer. Fast

jedes dritte Unternehmen hat inzwischen eine CDO-Funktion auf Führungsebene, was

28,5 Prozent der untersuchten weltweit führenden börsennotierten Unternehmen

ausmacht.