Durch weitere acht gezielte Bohrungen mit insgesamt 2.340 Meter Länge ist es Tennant Minerals (ASX: TMS; FRA: UH7A) erneut gelungen, seine Bluebird-Kupfer-Entdeckung erheblich zu vergrößern. Die Streichlänge hat sich auf 240 Meter verdoppelt und zur Tiefe hin konnte die Kupfermineralisierung inzwischen bis auf 300 Meter verfolgt werden. Erstmals spricht Tennant in seiner heutigen Meldung daraufhin öffentlich vom Potenzial für eine „Multi-Millionen-Tonnen Kupfer-Gold-Ressource“.

Die Analyse der jüngsten Bohrkerne steht zwar noch aus, aber die visuellen Resultate sprechen für sich: Einige der jüngsten Diamantbohrungen BBDD0018 bis BBDD0025 durchteuften 25 Meter mächtige Hämatitbrekzien einschließlich einer 15 Meter langen Zone mit intensiver Kupfermineralisierung mit sichtbaren Kupfersulfiden. Der jüngste Schnittpunkt in BBDD0025 eröffnet das Potenzial der westlichen Step-Out-Zone, zusätzliche hochgradige Kupfer-Gold-Mineralisierungen zu beherbergen, die in alle Richtungen offen sind.

Matt Driscoll, Chairman von Tennant Minerals, kommentierte: „Diese jüngsten Abschnitte haben die Kontinuität der intensiven Kupfermineralisierung bei der Entdeckung Bluebird bestätigt. Damit haben wir die Streichenlänge erfolgreich auf 240 Meter verdoppelt und die Tiefe auf 300 Meter erweitert. Da die Entdeckung in der Tiefe und in alle Richtungen offen ist, eröffnet dies das Potenzial von Bluebird, eine Lagerstätte mit mehreren Millionen Tonnen zu beherbergen, die ähnliche Ausmaße hat wie andere große hochgradige Lagerstätten bei Tennant Creek, wie etwa die nahe gelegene Mine Peko, die 3,7 Millionen Tonnen mit 4 % Kupfer und 3,5 Gramm pro Tonne Gold produzierte.“

Die Entdeckung Bluebird ist eines von mehreren Zielen, die auf dem unternehmenseigenen Projekt Barkly entlang einer 5 Kilometer langen, in Ost-West-Richtung verlaufenden Schwerkraftanomalie identifiziert wurden. Tennant ist überzeugt, dass es in diesem „Bluebird-Korridor“ ein beträchtliches Potenzial für zusätzliche hochgradige Kupfer-Gold-Entdeckungen entlang des Streichens von Bluebird gibt. Deshalb testet Tennant weitere hochrangige geophysikalische Ziele bei Perseverance, Perseverance North und Bluebird West, um die Entdeckung Bluebird zu wiederholen.



Abbildung 1: Bluebird-Längsprojektion mit den bisherigen hochgradigen Kupfer-Gold-Ergebnissen und den jüngsten Abschnitten.



Abbildung 2: Querschnitt 448,280mE mit einem neuen, intensiv mineralisierten Abschnitt in BBDD0025 und dem Ziel in der Tiefe.

Die Kupfer-Gold-Mineralisierung von Bluebird wird jetzt in 3D modelliert, bevor eine weitere Mineralressourcendefinition und Erweiterungsbohrungen durchgeführt werden, die im März 2023, nach der Regenzeit, beginnen sollen.

Fazit: Explorationserfolge sind das Ergebnis von systematischem Glück. Mit jedem Bohrerfolg verbessert Tennant die Vorhersagekraft seines zugrundeliegenden Modells, andrerseits kommt die Bluebird-Entdeckung den Geologen mit ihrer Kontinuität auch entgegen, was sicher ein Glücksfall ist. Tennant ist die erste Gesellschaft, die bei Tennant Creek im Northern Territory moderne Explorationsmethoden einsetzt. Anders als ältere Minen in der Nachbarschaft ist Bluebird ist daher die erste Entdeckung, die nicht an der Oberfläche zu erkennen war. Tennant glaubt, den Schlüssel für weitere Entdeckungen im Stile von Bluebird zu besitzen. Ergebnisse von den laufenden Bohrungen im Bluebird Korridor auf dem benachbarten Perseverance Ziel könnten zu einem Game Changer für das Unternehmen werden.

