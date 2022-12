Auf die Plätze, fertig, punkten Bald gibt's auch bei DECATHLON PAYBACK Punkte! (FOTO)

München, Plochingen (ots) - Das wird ein toller Auftakt in ein sportliches und

punktereiches Jahr: DECATHLON wird bald PAYBACK Partner! Ab dem 2. Januar 2023

belohnt der französische Sportartikelhersteller und -händler seine Kund:innen in

Deutschland mit PAYBACK Punkten. "Unser Ziel ist es, so vielen Menschen wie

möglich die Welt des Sports zugänglich zu machen. PAYBACK ist mit seiner großen

Reichweite ein perfekter Partner für DECATHLON, um noch mehr Begeisterung für

Sport zu wecken", so David Walker, Marketing & Communication Director von

DECATHLON Deutschland.



"Bald heißt es: Auf die Plätze, fertig, punkten und sparen! Wir alle von PAYBACK

freuen uns gemeinsam mit 31 Millionen PAYBACK Kundinnen und Kunden sehr über

diesen neuen starken Partner in unserer Familie. Mit DECATHLON kann das PAYBACK

Konto noch schneller gefüllt werden als bisher, das macht den Einkauf im

gesamten Partnerverbund noch attraktiver", so Florian Wolfframm,

Geschäftsleitung Retail Sales & Marketing bei PAYBACK.