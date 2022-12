Baden-Baden/Verl (ots) - Die Nachfrage nach Abonnements ist hoch - und das trotz

steigender Inflation. Zu diesem Ergebniss kommt eine aktuelle Studie des FinTech

Unternehmens Riverty. Die Erhebung zeigt, dass die Kunden zunehmend daran

interessiert sind, Produkte und Dienstleistungen im Rahmen eines Abomodells zu

nutzen. Befragt wurden knapp 6000 Abonnenten zwischen 18 und 74 Jahren aus

Deutschland, den Niederlanden, Schweden, Finnland, Dänemark und Norwegen.



Die Registrierung - darf es ein bisschen individueller sein?





Ein Modell für alle - das war einmal. Nun wollen die Kunden ein auf siezugeschnittenes Aboerlebnis, und das bereits bei der Registrierung. So sind sichdie Befragten in allen Ländern einig, dass sie den Zahlungszeitraum selbstwählen möchten. Die deutschen Studienteilnehmer liegen sogar über demLänderdurchschnitt: Hier möchte fast jeder Zweite seine Zahlungsabständeindividuell gestalten.Mit Blick auf die Zahlarten erwarten die Kunden beim Registrieren ihreLieblingszahlmethoden vorzufinden: Bei der Gen Z und den Millennials liegen etwaWallets oder Mobile Payment und Buy Now Pay Later im Trend. Wohingegen dieübrigen Generationen die direkte Überweisung und den automatischen Bankeinzugbevorzugen. Wie wichtig es ist, das als Händler zu berücksichtigen, wird in derStudie deutlich: Über zwanzig Prozent der 25- bis 35-Jährigen brechen denRegistrierungsprozess ab, wenn sie nicht mit der von ihnen präferierten Zahlartbezahlen können. Konversion, die unnötig verloren geht.Die Nutzung - komfortabel muss es seinZahlungsbestätigungen, -erinnerungen und -ablehungen sind aus Paymentsicht einwesentlicher Teil der Nutzungsphase eines Abos. Umso verheerender, dass damitlaut Studie insgesamt nur 34 Prozent der Befragten zufrieden sind. WobeiDeutschland deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Damit die Customer Journeyfür die Kunden so unkompliziert und komfortabel wie möglich ist und kein Kundeverloren geht, gibt es hier also noch Handlungsbedarf.Hinsichtlich der Generationenunterschiede sticht ein Ergebnis besonders hervor:Nur 36 Prozent der 18- bis 24-Jährigen und 37 Prozent der 25- bis 35-Jährigengeben an, einen guten Überblick über regelmäßig wiederkehrende Zahlungen zuhaben. Über alle Altersstufen hinweg sind es hingegen über 50 Prozent und beiden 65- bis 75-Jährigen sogar 67 Prozent. Ein möglicher Grund: Nur ein relativgeringer Prozentsatz der jüngeren Altersgruppen überprüft einzelne Rechnungen.Was zu einem schlechteren Überblick der eigenen Finanzen führt.Kündigung - oder vielleicht doch ein Win-back?