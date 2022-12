BAP Job-Navigator 12/2022 "Top 10 Branchen" / Aktuelle Analyse: Handel ist die Branche mit dem größten Personalbedarf

Berlin (ots) - Unterbrochene Lieferketten, explodierende Energiepreise und die

enorme Inflation stellen die Wirtschaft vor gewaltige Herausforderungen. Die

meisten Unternehmen blicken dennoch vorsichtig optimistisch in die Zukunft und

stellen weiterhin neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. In welchen Branchen

der Arbeitskräftebedarf im November 2022 am größten war, hat die neue Ausgabe

des BAP Job-Navigators untersucht. In den zehn Branchen mit den meisten

Stellenanzeigen wurden insgesamt 1.126.664 Angebote von 193.357 Firmen auf

Unternehmenswebsites, Online-Jobbörsen, dem Stellenportal der Bundesagentur für

Arbeit und in Printmedien ausgeschrieben.



Handel ist derzeit Branche mit größtem Personalbedarf