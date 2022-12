Risikoexperte Was deutsche Firmen bei Geschäften mit Katar bedenken sollten

Köln (ots) - Mit 220 Milliarden US-Dollar an Ausgaben ist die

Fußballweltmeisterschaft in Katar die teuerste, die je veranstaltet wurde. Der

Großteil der Summe floss nicht in den Bau neuer Stadien, sondern in die

Infrastruktur. Dies wird dem Golfstaat noch lange nach dem letzten Tor im

Turnier wirtschaftliche Vorteile bringen. Auch für ausländische Firmen winken

neue Geschäftsmöglichkeiten. Gleichwohl bleibt der Handel mit dem Golfstaat mit

Risiken verbunden.



Die Milliardeninvestitionen in die WM sind Teil einer Initiative namens Qatar

National Vision 2030. Seit 2010 hat Katar in den Verkehr, in Hotels und andere

wichtige Infrastrukturen investiert. Das Ziel: Das Land will wirtschaftlich

diversifizieren. Denn sein derzeitiger Reichtum beruht fast ausschließlich auf

Erdgas- und Erdölvorkommen.