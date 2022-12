Bei Inditex laufen die Geschäfte sehr gut. Der Modekonzern, zu dem vor allem Zara als bekannte Marke gehört, legte Zahlen vor und zieht gerade in den letzten Wochen auch von der Aktienpreisentwicklung eine sehr gute Bilanz. Dies schauen wir uns gern näher an.

Der DAX verharrt zum Mittag an der Schwelle von 14.400 Punkten, an der er gestern direkt die US-Verbraucherpreise interpretierte und einen starken Kursanstieg zeigte. Dieser wurde noch am Abend korrigiert. Auch die Wall Street gab fast alle Gewinne ab.

Der DAX verharrt zum Mittag an der Schwelle von 14.400 Punkten, an der er gestern direkt die US-Verbraucherpreise interpretierte und einen starken Kursanstieg zeigte. Dieser wurde noch am Abend korrigiert.

Disclaimer