FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Tui sind am Mittwoch im Xetra-Handel auf Talfahrt gegangen. Ungeachtet erfreulicher Geschäftsjahreszahlen und einem optimistischen Ausblick auf 2022/23 ging es für die Papiere von Europas größtem Reiseunternehmen um fast 10 Prozent abwärts auf 1,556 Euro - zurück an ihre 50-Tage-Linie. Denn die am Vorabend angekündigte Kapitalerhöhung kam bei den Anlegern gar nicht gut an.

Wie Tui am Vorabend mitteilte, sollen mit der Ausgabe neuer Aktien bis Ende 2023 die Hilfsgelder des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) zurückgezahlt werden. Mit diesen hatte die Bundesregierung den Reisekonzern angesichts des Geschäftseinbruchs infolge der Corona-Pandemie vor dem Aus gerettet. Zudem soll mit einem "Reverse Split" die Aktienanzahl verringert und für zehn alte Anteile ein neuer ausgegeben werden, womit die Aktien optisch wieder deutlich teurer werden.